Никиту Белых этапировали из СИЗО в колонию

Есть информация, что врач его не сопровождает. За неделю до этапа медики говорили о крайне плохом состоянии здоровья Белых. Об этом сказала его жена Екатерина в эфире телеканала РБК. Никита Белых болен диабетом и страдает от высокого давления. При этом его местонахождение и самочувствие станет известно родственникам только по его прибытии в место отбывания наказания.