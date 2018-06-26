Никиту Белых этапировали из СИЗО в колонию
Есть информация, что врач его не сопровождает. За неделю до этапа медики говорили о крайне плохом состоянии здоровья Белых. Об этом сказала его жена Екатерина в эфире телеканала РБК. Никита Белых болен диабетом и страдает от высокого давления. При этом его местонахождение и самочувствие станет известно родственникам только по его прибытии в место отбывания наказания.
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