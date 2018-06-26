Люблинский суд Москвы сегодня рассмотрит иск Михаила Прохорова к Алексею Навальному

Миллиардер требует от политика опровержения. Поводом стало заявление Навального о том, что Прохоров якобы дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Честь и достоинство Михаила Прохорова пострадали только от него самого, сказал «Эху Москвы» Алексей Навальный. Прохоров просит взыскать с Навального в качестве компенсации символическую сумму в один рубль.