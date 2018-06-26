Люблинский суд Москвы сегодня рассмотрит иск Михаила Прохорова к Алексею Навальному
Миллиардер требует от политика опровержения. Поводом стало заявление Навального о том, что Прохоров якобы дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Честь и достоинство Михаила Прохорова пострадали только от него самого, сказал «Эху Москвы» Алексей Навальный. Прохоров просит взыскать с Навального в качестве компенсации символическую сумму в один рубль.
Комментарии1
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astet 26 июня 2018 | 06:24
Вот если бы Навальный назвал Прохорова
крупнейшим российским автомагнатом,
тогда я бы понял негодование Прохорова! ;)))
А так...
назвал коррупционера коррупционером...
кто об этом не знал?