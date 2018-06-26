Египетский комментатор умер во время матча сборной страны против Саудовской Аравии

Скончался бывший футболист и экс-тренер одного из самых титулованных клубов Египта «Замалек» Абдель Рахим Мохаммед. Как пишут местные СМИ, у него случился сердечный приступ после того, как на 95-ой минуте матча саудовская сборная забила победный гол – 2:1.

Накануне определились первые участники 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу. Россия сыграет с Испанией, а Уругвай – с Португалией.