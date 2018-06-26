В США впервые одобрено лекарство на основе марихуаны
Это сироп, который должен уменьшать интенсивность судорог при приступах эпилепсии. Как передает Associated Press, препарат начнут производить осенью.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это сироп, который должен уменьшать интенсивность судорог при приступах эпилепсии. Как передает Associated Press, препарат начнут производить осенью.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
benny_point 26 июня 2018 | 06:17
Каждый второй в США страдает эпилепсией, значит лекарство своевременно, но чтобы полностью устранить судороги необходимо создать лекарство на основе героина. Думаю, что вскоре такое лекарство появится в США и желающих опробовать лекарство на себе будет предостаточно.
Скорее бы пиндосы загнулись от наркоты, а это неминуемо.
student_ru_ru 26 июня 2018 | 06:23
benny_point: Потом загнётесь и вы. Потому что без комфортных условий жизни, придуманных в том числе пиндосами, вы возвратитесь к истокам, то есть к сохе. а на земле вы работать не умеете и не любите, и вообще коров боитесь, потому что они с рогами. А косой тут же порежете пальчик или вообще полоснёте и заревёте детским голоском. Так что вперёд!)