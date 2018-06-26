В Москве скончалась беременная женщина, которую сбили на тротуаре
Ей было 28 лет. ДТП произошло еще 18 июня на улице Верхняя Масловка. Ребенок погиб сразу, а женщина все это время находилась в коме, сообщает РЕН-ТВ. По некоторым данным, водитель в этом году почти 50 раз привлекался к административной ответственности. Сейчас он на свободе.
Комментарии6
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sandro_007 26 июня 2018 | 05:33
Почему-то вспомнился Радзинский.
astet 26 июня 2018 | 05:58
sandro_007: почему-то вспомнился
великовозрастный дебил -
сын путинского подельника Иванова...
pionerka Зинаида Сацкая 26 июня 2018 | 06:01
Конечно, на свободе. Убийство двоих - это же не такое страшное преступление, как репост.
j_partizan 26 июня 2018 | 06:12
ДТП со смертельным исходом - узаконенное убийство.
piter_ug 26 июня 2018 | 06:20
А чьё же это чадушко безнаказанно проказничает?
benny_point 26 июня 2018 | 06:20
Необходимо приравнять летальный исход от ДТП к убийству, чтобы водители задумались, стоит ли нарушать ПДД.