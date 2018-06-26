В Москве скончалась беременная женщина, которую сбили на тротуаре

Ей было 28 лет. ДТП произошло еще 18 июня на улице Верхняя Масловка. Ребенок погиб сразу, а женщина все это время находилась в коме, сообщает РЕН-ТВ. По некоторым данным, водитель в этом году почти 50 раз привлекался к административной ответственности. Сейчас он на свободе.