Компания Евгения Пригожина назвала незаконным назначение в США Роберта Мюллера спецпрокурором
Он возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Как передает CNN, адвокаты российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» заявили, что у Мюллера нет достаточных полномочий, поскольку он был назначен на должность не Конгрессом или президентом, а на основании внутреннего распоряжения Минюста. В феврале обвинения по делу о вмешательстве в выборе были предъявлены 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и трем связанным с ним компаниям. В российских СМИ Пригожина называют поваром Путина.
Комментарии6
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opiatnovyi63 26 июня 2018 | 05:34
Повар замахнулся на прокурора? Ну-ну..
vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 05:37
Прямо как Паниковский: "А ты кто такой?"
astet 26 июня 2018 | 05:52
vladimirgornitsky: у путинского уголовничка прорезался голосок? ;)))
piter_ug 26 июня 2018 | 05:45
Нефигасе!
Неужели назначили, не спросив поварёнка!?
midnightblues 26 июня 2018 | 06:05
Это Зинка все
student_ru_ru 26 июня 2018 | 06:19
Тупейший троллинг. Ну и уровень. И это типа "государственные деятели."