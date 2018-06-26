В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия сыграет с Испанией

Это стало известно накануне после матчей группового этапа. Сборная России проиграла команде Уругвая в Самаре со счетом 0:3, а испанцы в Калининграде сыграли вничью со сборной Марокко -2:2. Матч Россия-Испания пройдет 1 июля в «Лужниках».

Соперниками команды Уругвая в 1/8 финала стали португальцы во главе с Криштиану Роналду, которые накануне в Саранске не смогли обыграть Иран – 1:1.