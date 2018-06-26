В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия сыграет с Испанией
Это стало известно накануне после матчей группового этапа. Сборная России проиграла команде Уругвая в Самаре со счетом 0:3, а испанцы в Калининграде сыграли вничью со сборной Марокко -2:2. Матч Россия-Испания пройдет 1 июля в «Лужниках».
Соперниками команды Уругвая в 1/8 финала стали португальцы во главе с Криштиану Роналду, которые накануне в Саранске не смогли обыграть Иран – 1:1.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
i_one_off 26 июня 2018 | 04:30
" - Ты меня спрашиваешь, может ли Ланцелот победить Дракона? Я тебе отвечаю, отвечаю как сыну, искренно. Может. Один раз не побояться, собраться с силами взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь...
Вот так думают некоторые и ошибаются."
ura_123 26 июня 2018 | 04:51
Ну вот и усё,отмучаются бедолаги)))