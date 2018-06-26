Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест главы Серпуховского района Подмосковья
Александра Шестуна отправили в СИЗО почти две недели назад. Его подозревают в превышении служебных полномочий. Ранее Шестун записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении со стороны ФСБ и администрации президента. По его словам, от него требовали написать заявление об отставке.
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