Он возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Как передает CNN, адвокаты российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» заявили, что у Мюллера нет достаточных полномочий, поскольку он был назначен на должность не Конгрессом или президентом, а на основании внутреннего распоряжения Минюста. В феврале обвинения по делу о вмешательстве в выборе были предъявлены 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и трем связанным с ним компаниям. В российских СМИ Пригожина называют поваром Путина.