Компания Евгения Пригожина назвала незаконным назначение в США Роберта Мюллера спецпрокурором
Он возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Как передает CNN, адвокаты российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» заявили, что у Мюллера нет достаточных полномочий, поскольку он был назначен на должность не Конгрессом или президентом, а на основании внутреннего распоряжения Минюста. В феврале обвинения по делу о вмешательстве в выборе были предъявлены 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и трем связанным с ним компаниям. В российских СМИ Пригожина называют поваром Путина.
Комментарии4
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andrang2 26 июня 2018 | 04:13
А в племени Мумбо-Юмбо тоже незаконно шамана назначили.
У него нет достаточных полномочий.
Надо протестовать.
Срочно!
А?
midnightblues 26 июня 2018 | 04:51
andrang2: Шариков назвал незаконной работу пр Преображенского и Зинаиды
alexakimfaa 26 июня 2018 | 04:21
Ну,идиоты просто эти пригожинские "кадры"!...Вам-то,какая разница в этом конкретном случае?..Ведь меру наказания за ваши уголовные деяния будет определять суд...
i_one_off 26 июня 2018 | 04:36
"Повар" все не угомонится. Заявляет, что он ни при чем, и при этом продолжает вмешиваться во внутренние дела другого государства.
Он тупой или еще тупее?