Минфин предлагает засекретить сведения об акционерах инвестфондов, которые попали под санкции
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. По действующим правилам, инвестфонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов обязаны раскрыть данные об акционерах и бенефициарах до 2 июля. Опрошенные изданием эксперты поясняют, что инициатива Минфина позволит инвестфондам, чьи совладельцы попали под санкции, избежать проблем с доступом к финансовому рынку.
Комментарии2
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alexakimfaa 26 июня 2018 | 04:32
В России пошла какая-то мания всё засекречивать - потери армии в личном составе в мирное время; сведения о гражданах,владеющих яхтами,самолётами(вертолётами; статьи расходов на спецслужбы; значительная часть бюджета на ЖКХ, и т.д.
i_one_off 26 июня 2018 | 04:48
alexakimfaa:
Самое замечательное, что они собираются засекречивать то, что уже известно, т.е "загонять фарш обратно в мясорубку"..