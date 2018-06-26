Дональд Трамп раскритиковал ресторан, из которого выставили его пресс-секретаря

Президент США в своем «Твиттере» назвал заведение грязным. На прошлой неделе в городе Лексингтон штат Вирджиния владелица ресторана Red Hen попросила пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс его покинуть. В интервью Washington Post ресторатор Стефани Уилкинсон заявила, что Сандерс работает на бесчеловечную и неэтичную администрацию Трампа.