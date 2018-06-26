Британские власти намерены выкупить дома пострадавших в результате покушения на Сергея Скрипаля

Из-за применения отравляющего вещества здания непригодны для проживания, пишет газета «Таймс». Государство собирается приобрести дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также дом полицейского, который первым нашел Скрипалей без сознания и тоже пострадал от яда. Общая сумма сделки составит больше миллиона долларов. Власти Великобритании считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. В Москве причастность к покушению отрицают.