Координатор штаба Алексея Навального в Волгограде оштрафован на 150 тысяч рублей за согласованную акцию
Центральный районный суд города счел, что Алексей Волков нарушил порядок организации и проведения митинга 5 мая с помощью «Твиттера». Об этом сообщили соратники Волкова. В отличие от других городов акция «Он нам не царь» против нового президентского срока Владимира Путина в Волгограде была согласована и прошла без задержаний. Всего в России 5 мая были задержаны более 1600 человек.
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