В США впервые одобрено лекарство на основе марихуаны
Это сироп, который должен уменьшать интенсивность судорог при приступах эпилепсии. Как передает Associated Press, препарат начнут производить осенью.
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Это сироп, который должен уменьшать интенсивность судорог при приступах эпилепсии. Как передает Associated Press, препарат начнут производить осенью.
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