Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна отпустили из полиции

Об этом сообщает сайт «Новости Армении» со ссылкой на правоохранительные органы. Александр Саргсян был доставлен в отделение полиции накануне по подозрению в незаконном ношении оружия. Серж Саргсян был президентом Армении 10 лет, затем возглавил правительство, но был вынужден уйти в отставку после недели массовых протестов.