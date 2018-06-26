Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна отпустили из полиции
Об этом сообщает сайт «Новости Армении» со ссылкой на правоохранительные органы. Александр Саргсян был доставлен в отделение полиции накануне по подозрению в незаконном ношении оружия. Серж Саргсян был президентом Армении 10 лет, затем возглавил правительство, но был вынужден уйти в отставку после недели массовых протестов.
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