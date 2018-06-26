В Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты
Авторами документа стали депутаты Сергей Шаргунов из КПРФ и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Они предлагают смягчить наказание до штрафов и административного ареста на 15 суток. В настоящее время за перепосты в соцсетях материалов, признанных экстремистскими, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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