В Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

Авторами документа стали депутаты Сергей Шаргунов из КПРФ и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Они предлагают смягчить наказание до штрафов и административного ареста на 15 суток. В настоящее время за перепосты в соцсетях материалов, признанных экстремистскими, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.