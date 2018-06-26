Компания Евгения Пригожина назвала незаконным назначение в США Роберта Мюллера спецпрокурором
Он возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Как передает CNN, адвокаты российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» заявили, что у Мюллера нет достаточных полномочий, поскольку он был назначен на должность не Конгрессом или президентом, а на основании внутреннего распоряжения Минюста. В феврале обвинения по делу о вмешательстве в выборе были предъявлены 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и трем связанным с ним компаниям. В российских СМИ Пригожина называют поваром Путина.
Комментарии2
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ara_1 26 июня 2018 | 02:53
Ха! Пришла беда, откуда не ждали! Путин-сволочь, но уж совсем не дурак: уж больше месяца, местные, штатовские школяры, растолковывают местным, штатовским, идиотам (Демократам), что по фактическим полномочиям и обширности поля деятельности, Мюллер является "принципиальным офицером", назначение которых четко оговорено в Конституции. Если выражаться проще- Розенштейн не имел права назначить прокурора с подобной властью. Это прерогатива Президента и Сената. Кстати, когда этот эпизод всплыл в Штатах, несколько недель назад, было смешно до омерзения смотреть как Демократы-законодатели наперебой "отказывались" от своей функции контроля над должностными лицами облеченными подобной Мюллеру власти.. И вся эта низость - чтобы не дать "Русскому скандалу Трампа" утонуть в дерьме, откуда они его и высосали.
xyteen 26 июня 2018 | 03:03
Видно не сладко Пригожину!