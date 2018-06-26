Дональд Трамп раскритиковал ресторан, из которого выставили его пресс-секретаря
Президент США в своем «Твиттере» назвал заведение грязным. На прошлой неделе в городе Лексингтон штат Вирджиния владелица ресторана Red Hen попросила пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс его покинуть. В интервью Washington Post ресторатор Стефани Уилкинсон заявила, что Сандерс работает на бесчеловечную и неэтичную администрацию Трампа.
Комментарии2
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oleg_andreevich 26 июня 2018 | 01:26
В начале июня ВС США постановил, что в соответствии с Первой поправкой и свободой вероисповедания, производитель услуг может отказать клиенту, если оказание услуги конфликтует с религиозными убеждениями. Христиане обрадовались, но не учли, что теперь и им могут отказать только на том основании, что они христиане.
prusol 26 июня 2018 | 01:39
Имеет на критику полное право.