В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия сыграет с Испанией
Это стало известно накануне после матчей группового этапа. Сборная России проиграла команде Уругвая в Самаре со счетом 0:3, а испанцы в Калининграде сыграли вничью со сборной Марокко -2:2. Матч Россия-Испания пройдет 1 июля в «Лужниках».
Соперниками команды Уругвая в 1/8 финала стали португальцы во главе с Криштиану Роналду, которые накануне в Саранске не смогли обыграть Иран – 1:1.
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aleksandr39 26 июня 2018 | 01:28
Для победы Россия должна пообещать Испании бесплатно газ ,нефть ,лес , уголь ...