Российский рынок акций стал самым привлекательным для инвесторов развивающимся рынком

Как пишет Financial Times, в результате апрельских санкций США российские акции сильно подешевели. Кроме того, от акций других развивающихся рынков их отличает не только потенциал роста, но и высокие дивиденды. Как пишет сайт The Bell, в портфелях крупных фондов, которые инвестируют в развивающиеся рынки, доля России сейчас непропорционально велика. В то же время, в возможное улучшение отношений России с Западом и снижение опасности новых санкций управляющие западных фондов не верят.