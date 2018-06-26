Российский рынок акций стал самым привлекательным для инвесторов развивающимся рынком
Как пишет Financial Times, в результате апрельских санкций США российские акции сильно подешевели. Кроме того, от акций других развивающихся рынков их отличает не только потенциал роста, но и высокие дивиденды. Как пишет сайт The Bell, в портфелях крупных фондов, которые инвестируют в развивающиеся рынки, доля России сейчас непропорционально велика. В то же время, в возможное улучшение отношений России с Западом и снижение опасности новых санкций управляющие западных фондов не верят.
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