В Швеции к тюремным срокам приговорены трое иммигрантов за поджог синагоги

Одного из осужденных депортируют из страны. Около десятка злоумышленников в масках забросали в конце прошлого года синагогу в центре Гетеборга бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал. По данным полиции, из троих задержанных двое оказались палестинцами без гражданства, а третий гражданином Сирии. При этом двое из них получили постоянный вид на жительство в Швеции, а заявление третьего было отклонено. Суд признал всех троих виновными в разжигании ненависти и назначил от 1-го года и 3-х месяцев до 2-х лет лишения свободы.