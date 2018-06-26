Люблинский суд Москвы должен рассмотреть сегодня иск миллиардера Михаила Прохорова к политику Алексею Навальному

Предприниматель требует опровергнуть сведения, которые содержатся в одном из расследований, которые опубликовал оппозиционер. Навальный обвинил Прохорова в том, что тот фактически дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, спрятав это под покупку виллы у чиновника.

Защита имеет неоспоримые доказательства того, что честь и достоинство Прохорова пострадали только от него самого, сказал «Эха Москвы» сам Навальный.

Прохоров просит взыскать с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации.