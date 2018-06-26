Сборная Испании стала соперником россиян в 1/8 чемпионата мира по футболу
Первые пары определились накануне. Испанцы сыграли вничью с Марокко 2:2. За несколько часов до этого подопечные Станислава Черчесова потерпели первое поражение – от Уругвая, со счетом 0:3. Португальцы сыграли вничью с Ираном 1:1. Их соперником в 1/8 стала команда Уругвая. Матч – 30 июня в Сочи.
Сегодня на чемпионате мира определятся очередные участники 1⁄8 финала.
Программу открывают команды группы С. Матчи начнутся в одно и тоже время, чтобы не давать никому преимущества. Франция обеспечила себе минимум второе место в группе и встретится с Данией в статусе участника плей-офф. Датчанам для гарантии нужна ничья, поскольку четыре очка может набрать и Австралия, которая играет с Перу. Впрочем, у датчан шансов несоизмеримо больше. Драматическая ситуация сложилась в группе Д. Сборная Аргентины после двух матчей имеет только одно очко и встречается с Нигерией, которая набрала три. То есть команду Месси устраивает исключительно победа. Хорватия уже обеспечила себе вакансию на продолжение борьбы за Кубок Мира, а вот у Исландии, которая ей противостоит – всего одно очко и весьма мало шансов, но победа вполне может увеличить их количество.
В 17.00 начнутся трансляции двух матчей. На Первом Франция – Дания, на Матч ТВ — Австралия Перу. В 21 час Первый покажет встречу Нигерия – Аргентина, а Матч Хорватия – Австралия.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sandro_007 26 июня 2018 | 00:05
Не повезло испанцам.
mozhem_povtorit 26 июня 2018 | 00:07
sandro_007: Поставим их и весь мир раком, как сегодня Уругвай.
sandro_007 26 июня 2018 | 00:10
mozhem_povtorit:
СуперСтас слил матч с Уругваем, а испанцев будет рвать.
dotzz 26 июня 2018 | 00:10
картина маслом- избиение младенцев