Сборная Испании стала соперником россиян в 1/8 чемпионата мира по футболу

Первые пары определились накануне. Испанцы сыграли вничью с Марокко 2:2. За несколько часов до этого подопечные Станислава Черчесова потерпели первое поражение – от Уругвая, со счетом 0:3. Португальцы сыграли вничью с Ираном 1:1. Их соперником в 1/8 стала команда Уругвая. Матч – 30 июня в Сочи.

Сегодня на чемпионате мира определятся очередные участники 1⁄ 8 финала.

Программу открывают команды группы С. Матчи начнутся в одно и тоже время, чтобы не давать никому преимущества. Франция обеспечила себе минимум второе место в группе и встретится с Данией в статусе участника плей-офф. Датчанам для гарантии нужна ничья, поскольку четыре очка может набрать и Австралия, которая играет с Перу. Впрочем, у датчан шансов несоизмеримо больше. Драматическая ситуация сложилась в группе Д. Сборная Аргентины после двух матчей имеет только одно очко и встречается с Нигерией, которая набрала три. То есть команду Месси устраивает исключительно победа. Хорватия уже обеспечила себе вакансию на продолжение борьбы за Кубок Мира, а вот у Исландии, которая ей противостоит – всего одно очко и весьма мало шансов, но победа вполне может увеличить их количество.

В 17.00 начнутся трансляции двух матчей. На Первом Франция – Дания, на Матч ТВ — Австралия Перу. В 21 час Первый покажет встречу Нигерия – Аргентина, а Матч Хорватия – Австралия.