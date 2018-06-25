Собака, выбежавшая на взлетное поле в аэропорту испанской Ибицы, привела к задержке более 10-ти рейсов

Инцидент удалось быстро урегулировать, — заверили ТАСС в местном управлении аэропортов, а вот найти владельца животного пока не получается. Также остается загадкой, каким образом собака умудрилась проникнуть на территорию аэропорта. В итоге один самолет был даже перенаправлен в другой аэропорт.