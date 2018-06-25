Собака, выбежавшая на взлетное поле в аэропорту испанской Ибицы, привела к задержке более 10-ти рейсов
Инцидент удалось быстро урегулировать, — заверили ТАСС в местном управлении аэропортов, а вот найти владельца животного пока не получается. Также остается загадкой, каким образом собака умудрилась проникнуть на территорию аэропорта. В итоге один самолет был даже перенаправлен в другой аэропорт.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
deir_ez_zor 25 июня 2018 | 23:35
А что скрепоносный делал на Ибице?
Куда смотрела его охрана, почему дурику дали бегать по взлетке?
oneoretwo 26 июня 2018 | 00:08
...повезло собаке, что в испании Люди живут....