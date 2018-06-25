СК подчеркивает, что убийство, произошедшее возле спортбазы в Химках, не имеет отношения к российской сборной
Следственный комитет подчеркивает, что убийство, которое произошло возле спортивной базы в Химках, не имеет отношения к российской сборной по футболу. Как писало издание РБК, в одном из ресторанов возле олимпийской базы «Новогорск» официант убил повара ударом ножа. Он был задержан. Подозреваемый оказался гражданином Украины, который проживал в России без регистрации, — рассказал источник РБК в правоохранительных органах. В Следственном комитете пояснили «Интерфаксу», что ресторан никак не связан с тренировочной базой.
Комментарии5
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virgenu 25 июня 2018 | 23:27
Расизм в расцвете при путинском режиме: убийца обязательно украинец, такая это национальность. А чеченцы верные пехотинцы Путина. Где бы евреев привязать?
deir_ez_zor 25 июня 2018 | 23:46
virgenu:
Как? Евреев, уже записали в либералы, но перед этими идею свободы каждого человека -либерализм, интересы гражданина выше диктатуры государства, перевернули во вражескую пропаганду, ну и переименовав конечно в либерастов.
deir_ez_zor 25 июня 2018 | 23:37
Ну а повар наверное был американцем, работавшим на России без регистрации.
viktorova 25 июня 2018 | 23:58
И к сборным России по биатлону, бобслею и шахматам тоже не имеет никакого отношения.
trans 26 июня 2018 | 00:00
Поди товарищ из рядов пехотинцев ДНР или ЛНР, многие из них рванули в Россию.