СК подчеркивает, что убийство, произошедшее возле спортбазы в Химках, не имеет отношения к российской сборной

Следственный комитет подчеркивает, что убийство, которое произошло возле спортивной базы в Химках, не имеет отношения к российской сборной по футболу. Как писало издание РБК, в одном из ресторанов возле олимпийской базы «Новогорск» официант убил повара ударом ножа. Он был задержан. Подозреваемый оказался гражданином Украины, который проживал в России без регистрации, — рассказал источник РБК в правоохранительных органах. В Следственном комитете пояснили «Интерфаксу», что ресторан никак не связан с тренировочной базой.