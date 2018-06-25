Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают участника перестрелки в Назрани
Неизвестные открыли огонь из автомобиля по молодым людям возле Политехнического колледжа, — говорят в МВД. По другой версии, перестрелка произошла внутри учебного заведения. Это был конфликт между студентами. Как рассказал источник сайта «Кавказский узел» в правоохранительных органах, двое молодых людей, которые открыли огонь, в итоге были госпитализированы с легкими ранениями. При этом источники издания утверждают, что они стреляли из травматического оружия. В свою очередь, по еще одной версии, нападавших было несколько. Они приехали к зданию колледжа на трех автомобилях.
Комментарии2
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ugiazov 25 июня 2018 | 23:56
Неужели там огнестрела мало?
oneoretwo 25 июня 2018 | 23:56
...у себя искать пробовали ?...