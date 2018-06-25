Экипаж украинского судна, которое было задержано в Крыму, отказывается принимать пищу
По словам одного из адвокатов, таким образом моряки протестуют против фактического ареста. Защитник добавил, что люди находятся в отчаянии от неопределенности. Адвокатам во встрече с задержанными отказывают, — передает «Радио Свобода».
Судно ЯМК 0041 было задержано в начале мая. На борту находились пять человек. Однако известно, что уголовное дело возбуждено лишь против капитана, которого обвиняют в браконьерстве.
Комментарии15
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terens 25 июня 2018 | 23:06
Наше судно тоже задержали и ничего. Правозащитники с языками в жопах сидели небось. Война так война нехрен плавать возле крыма если вести себя не умеют.
amgproject 25 июня 2018 | 23:10
terens: т ы г а н д о н ш т о п а н н ы й
polba 25 июня 2018 | 23:16
amgproject: А вот и стэцёвская бандеровская мерзота на смену заступила.
patrikk_1 25 июня 2018 | 23:24
Экипаж украинского судна, которое было задержано в Крыму, отказывается принимать пищу...
Видите, нельзя выпускать Олега Сенцова. Один раз дадите слабину, бросите дрожжи в украинское говно.
danko_shwabra 25 июня 2018 | 23:29
patrikk_1: это что у них болезнь? Началось все с Надежды Савченко. Продолжил свенцов. А начал доктор Хайдер.
r88w556xl4 25 июня 2018 | 23:25
У свидомитых поголовно диета на похудение. Видать, разжирели на траншах МВФ и ЕС. Ничего, за разжиревших и зарвавшихся пояса подвязывать дети будут, которым надо будет отдавать чудовищные долги.
nelibermot20 25 июня 2018 | 23:28
"таким образом моряки протестуют против фактического ареста."
Просто напомню, что речь идёт о тех самых хохло-ублюдках, на борту которых было обнаружено 46 убитых азовских дельфинов. Называть браконьеров "моряками" могут только точно таеие же ублюдки.
ukrodupa404 25 июня 2018 | 23:06
Это ж хохлы ,если отказываются ,значит жрут в три горла !)))
drgonish 25 июня 2018 | 23:07
Купите ящик ароматного сала. Пусть днем постятся, а ночью соблюдают спец. диету.
azt 25 июня 2018 | 23:19
А ведь все началось с Норда. Видно думали что сойдет с рук, но что то пошло не так...
fresh_breeze 25 июня 2018 | 23:21
"Экипаж украинского судна, которое было задержано в Крыму, отказывается принимать пищу"
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Тоже режиссёры, небось...
virgenu 25 июня 2018 | 23:24
Путинский режим хорошо усвоил опыт фашистов.
komandarm____68 25 июня 2018 | 23:49
Они сюда на диету садиться приезжают? Да пусть не жрут )
deir_ez_zor 25 июня 2018 | 23:51
Рыбачили в украинских территориальных водах, в украинской экономической зоне. У украинских властей к ним претензий нет.
Захват рашистскими оккупационными войсками рыбаков, в чистом виде акт международного терроризма и пиратства.
tuman13 26 июня 2018 | 00:12
Голодовка - дело добровольное. Главное от наших правоохранителей - это вовремя ставить миску со жратвой. А кушать, или не кушать - это дело самого з/к. Хочет з/к сдохнуть - да за ради бога: еще деньги на него тратить.