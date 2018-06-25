Экипаж украинского судна, которое было задержано в Крыму, отказывается принимать пищу...

По словам одного из адвокатов, таким образом моряки протестуют против фактического ареста. Защитник добавил, что люди находятся в отчаянии от неопределенности. Адвокатам во встрече с задержанными отказывают, — передает «Радио Свобода».

Судно ЯМК 0041 было задержано в начале мая. На борту находились пять человек. Однако известно, что уголовное дело возбуждено лишь против капитана, которого обвиняют в браконьерстве.