Алексею Навальному продлили на год испытательный срок
По делу «Кировлеса» политик был приговорен к 5-ти годам условно. Срок наказания истекал в августе. Однако Федеральная служба исполнения наказания обратилась с ходатайством в Симоновский суд Москвы. Сегодня там прошли слушания, причем, как отмечал Навальный, судья Светлана Туманина решила рассматривать просьбу ФСИН, несмотря на отсутствие адвокатов политика. Вместо этого на заседании присутствовала защитник по назначению.
Таким образом власть показала свое пренебрежение к правосудию, — сказал «Эху» сам Навальный.
Навальный должен теперь каждый понедельник отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Он уже написал у себя в Инстаграме, что с таким решением не согласен и не собирается его исполнять. Кроме того, политик обратил внимание на то, что постановление судьи появилось на сайте инстанции еще до того, как она вышла из совещательной комнаты.
Комментарии12
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danko1 25 июня 2018 | 23:05
Желают, чтобы Алексей не мог покидать Москву надолго, работая по всей России, и не участвовал в выборах.
Для путинских судов закон не нужен. Бандитские понятия давно повсюду.
patrikk_1 25 июня 2018 | 23:26
Алексею Навальному продлили на год испытательный срок...
Горбатого могила исправит.
matsuvi 25 июня 2018 | 23:31
patrikk_1: Ты про путинский суд, номерной?
zapadnay 25 июня 2018 | 23:32
Уже ничего не удивляет.
Закусили удила. (с)
sborisych 25 июня 2018 | 23:13
Ну что тут сказать.. Нет никакого "независимого" суда в стране. Всех их кормят с одной ладошки..
fresh_breeze 25 июня 2018 | 23:47
sborisych:
"Нет никакого "независимого" суда в стране."
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Можно сказать и так. Судья сперва хотел поиграть в независимый суд, дав Алёше то, что ему причитается, то есть, реальный срок.
Но телефонное право наверняка дало о себе знать... Из АП позвонили и сказали: "Отставить, это наш товарищ, выполняет важное государственное задание, приказано не трогать; а для подпитки легенды дайте ему условное наказание".
И вот условное наказание подходит к концу. И без того среди оппов слышен ропот, мол, "странно, что вождя до сих пор не закрыли по-настоящему, ещё и по миру разъезжает... тот ли он на самом деле, за кого себя выдаёт?".
Приходится продлевать срок, вы все радоваться должны, а вы суд обвиняете. Что, хотите, чтобы опповские боевики сделали с ним то же, что когда-то сделали эсеры с Гапоном? Откуда в вас такая звериная жестокость?
venmud 25 июня 2018 | 23:13
Значит за это нам свободолюбивые и справедливые уругвайцы - европейцы и наваляли.
putin_itogy 25 июня 2018 | 23:20
путину - опять продлили срок.
Вся путинская система - ФАЛЬШЬ. ЛОЖЬ. КОРРУПЦИЯ. КРОВЬ.
вОВА ТЫ ФАЛЬШИВЫМ РОДИЛСЯ(С ИЗМЕНЁННОЙ ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ)
фальшиво правишь.
ФАЛЬШИВО СУДИШЬ.
И фальшиво уйдёшь.
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НАВАЛЬНЫЙ.
Тот, чьё имя тебя бросает в пот ночами.
И ты от кошмара сна, пускаешь слюни на свою подушку, в Огарёвской спальне..
Ты боишься НАВАЛЬНОГО.
И это хорошо.))
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 23:22
Обычное дело: очередная судьиха проштамповала приказ воровского начальства, мешающий Алексею Навальному бороться с этой воровской и бандитской властной системой.
prusol 25 июня 2018 | 23:37
И очень правильно, что не "собирается исполнять". Судебный процесс, прошедший с нарушениями, а значит и все его любые решения - противозаконны.
komandarm____68 25 июня 2018 | 23:51
Не прошёл Сисян перековку...)
ivfn 25 июня 2018 | 23:54
Мундиаль, пенсии, выборы.Лелик А где про Павленского?
Петю жалко!!!!!