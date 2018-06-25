Соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу будет сборная Испании
Матч пройдет 12 июля в Лужниках. Португалия же будет играть с Уругваем. Команда Криштиану Роналду сыграла сегодня вничью с командой Ирана – 1:1. Матч третьего тура группового этапа чемпионата прошел в Саранске. В другой встрече, в Калининграде, Испания сыграла вничью с Марокко – 2:2.
Комментарии45
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serge_moro 25 июня 2018 | 23:04
Испания-Россия 5-1
igorrrpadlowitchs 25 июня 2018 | 23:13
serge_moro: будя,- поигрались с детским садом арабским , таперача получают по полной! А сколько было победного визга!
patrikk_1 25 июня 2018 | 23:21
Соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу будет сборная Испании...
Не робейте ребята. Всё у вас получится.
danko_shwabra 25 июня 2018 | 23:23
patrikk_1: ну а где наша стараямрась1 спец в футболах?
tank_man 26 июня 2018 | 00:07
danko_shwabra: в зеркало посмотри пипискин, ты здесь м р а с ь
lager23 26 июня 2018 | 00:12
danko_shwabra:
Сидят в кустах медведь и Свинжа, оправляются. Разговаривают между прочим… Медведь говорит: — Слушай Свинжа, у тебя дерьмо к шерсти пристает? — Нет. — Слушай, дай—ка я тогда тобой задницу вытру!
sandro_007 25 июня 2018 | 23:24
patrikk_1:
15 июля финал, а Эхо 1/8 ставит на двенадцатое. Акулы пера. Дома и стены помогают. Прорвемся.
danko_shwabra 25 июня 2018 | 23:25
sandro_007: 1 июля. Ни как не 12. Коклы уже стираются вместе со староймразью1.
hammiak 25 июня 2018 | 23:27
patrikk_1: я им передал, говорят, спасибо, но вся команда уже свои деньги поставила на Испанию, говорят, если чо, не так обидно будет)
honduras_na_colime 25 июня 2018 | 23:35
patrikk_1: //Не робейте ребята. Всё у вас получится. //
Таки да, удило, они обоsрутся без всякой робости, просто по давно выработанному рефлексу..
sandro_007: //Дома и стены помогают. Прорвемся. //
Дома вам уже помогла купленная говногруппа и так же купленные арабы, для которых деньги стоят явно выше футбола.
Ну, а под Испанию ваши }|{опоногие попадут, как под электричку.
Говоря проще, прорыв будет в задницу.
Готовь боярку для нажраться с горя.
nelibermot20 25 июня 2018 | 23:56
Испанцы чудом избежали поражения от мароканцев, России надо побеждать
tank_man 26 июня 2018 | 00:04
patrikk_1: это понятно,ольгинские встанут отсасывать в очередь, испанцы просто истощатся)))
vinibi_ 25 июня 2018 | 23:26
igorrrpadlowitchs: Справедливости ради Испания тоже не та,что раньше-еле ничью у Марокко вырвали!!!
igorrrpadlowitchs 25 июня 2018 | 23:32
vinibi_: испанцы , моё мнение, сами выбрали россиян, поэтому и таскали кота за яйца с марокканцами!Чтобы в 1/4 не попасть на бразильцев или немцев!
serge_moro 25 июня 2018 | 23:29
igorrrpadlowitchs: Мастера кожаного мяча из Уругвая дали отличный мастер-класс кандидатам в мастера сборной России. Неистовый,бешеный раж,который накрыл страну по всем госканалам ,опустил заслуженно слабую команду на землю.
Усы надежды трансформировались в тень безысходной лысины диктатора ,который из всего пытается сделать праздник надутого,искусственного патриотизма.
Радость перешла на боль со счетом 3-0 . Уже не имеет значения с кем россияне встретятся в 1/8 ,они проиграют любым мастерам в честной борьбе .Кандидаты в мастера могут только выиграть у перворазрядников или слабых кандидатов. С мастерами игра будет в одни ворота,в ворота кандитатов.Путин под 2 победы провел свои воровские схемы в виде НДС 20 % и пенсионную реформу. Воры с задачей справились. Команда Черчесова также справилась с задачей -из самой слабой группы они впервые за 32 года вышли в плей-офф.
Сегодня практически чемпионат по футболу для команды России закончился. Или есть еще кто-то ,кто верит ,что россияне смогут выиграть у сильных мастеров Испании или Португалии ?
katrion 26 июня 2018 | 00:02
serge_moro: "Усы надежды трансформировались в тень безысходной лысины диктатора ,который из всего пытается сделать праздник надутого,искусственного патриотизма. "
))))!!!!! Класс)
neyexo 25 июня 2018 | 23:44
igorrrpadlowitchs:
представьте себе, что можно выбрать соперника. Кого выбрать?
ku111ku 25 июня 2018 | 23:59
igorrrpadlowitchs: Прощай немытая Россия...
gordy 25 июня 2018 | 23:15
Наши ставили цель выйти из группы. Вышли. Это всё.
mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 23:20
serge_moro: РФ нее сможет забить. Разве что с пенальти, хотя и это не факт, наши лучшие бомбардиры умудряются не попасть в створ ворот даже с очень близкого расстояния, что Дзюба сегодня и продемонстрировал.
proxozhij 25 июня 2018 | 23:58
serge_moro: Испания-Россия 1-2
deir_ez_zor 25 июня 2018 | 23:06
Это был настоящий футбол. И скорый капут российской сборной, на этом чемпионате.
tom_tom 25 июня 2018 | 23:51
В соседней квартире живет мужик, который постоянно играет в World of Tanks. Он так яростно орет «Е*АНЫ В РОТ, ЧТО ЗА Х*ЙНЯ», «ДА ЧТО ЖЕ Б*ЯТЬ Я ТВОРЮ...» и прочее, что из окна слышно у меня.
Теперь я представляю, что там Дзюба.
ts 25 июня 2018 | 23:12
Фанфары заранее охрипли...
sempai 25 июня 2018 | 23:14
Хорошо хоть не 16 июля...))) Исправьте...
solonko 25 июня 2018 | 23:14
Арабы кончились, пошли русофобы. Страшные и циничные.
blahovdav 25 июня 2018 | 23:16
Я Нострадамус? Кучка ленивых бесталанных рашкованских тюфяков меня не подвела...
hammiak 25 июня 2018 | 23:19
губерниев щас заявил испанцу в пидараче: "Нам с вами повезло, потому что мы выиграем")
viktorova 25 июня 2018 | 23:20
Португалия - Уругвай, надеюсь, будет захватывающая игра.
virgenu 25 июня 2018 | 23:21
Вот и начнут журналюги топтать Черчесова, виновника всех наших побед. А запевалой будет патриот Мутко. К бабке не ходи!!! Испания не Египет, тут России ничего хорошего не светит-увы.....
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 23:24
Берите выше!
Россия стала соперником всего цивилизованного мира.
Посмотрим кто кого!
pr22000 25 июня 2018 | 23:35
Опять повезло! Испанцы почти случайно не проиграли Марокканцем.
santathefrosr 25 июня 2018 | 23:36
Удачи нашим в игре против испанцев!
android8835 25 июня 2018 | 23:40
может сразу 15-го в финале? когда уволите своих рукожопых редакторов?
hammiak 25 июня 2018 | 23:46
Друзья, отвлекитесь уже от ногомяча!
Возник интересный вопрос, почему у Уругвая почти вся сборная красавчики, а у наших почти все страшные?
neyexo 25 июня 2018 | 23:46
Вероятность результата по гуглу:
Испания 59%
Россия 15%
Ничья 26%
solonko 25 июня 2018 | 23:50
neyexo: Гугл вам льстит.
neyexo 26 июня 2018 | 00:06
solonko: а что? один из шести - неплохо!
oneoretwo 25 июня 2018 | 23:54
... зато на перелеты домой тратиться не надо...
anatolii50 25 июня 2018 | 23:54
Разорвём как Уругвай!!!!
addi 25 июня 2018 | 23:57
Вальяжность присуща нашим гаишникам, но не команде Испании(1 тайм). Жаль, что
марокканцы не попали в группу "А"....
proxozhij 26 июня 2018 | 00:00
Мужики, вы до сих пор не поняли, что чемпионат был затеян в России с единственной целью — сделать Россию чемпионом мира.
Ну и тупы-ые... (С)
koshkaedu 26 июня 2018 | 00:02
Россия специально проиграла Уругваю, чтобы сохранить силы на Испанию.
Сегодня после триумфальных побед с разгромный счётом над С. Аравией и
Салахом шансы России выглядят намного предпочтительнее чем у Испании,
которая с трудом одолела Марокко 2 : 2 (этого матча я не видел).
Россия! Россия! Россия!
vitaminoz 26 июня 2018 | 00:10
koshkaedu: в 1/8 против Испании шансов нет от слова вообще.
tank_man 26 июня 2018 | 00:02
Какая боль, какая боль, Испания - Россия 8-0)))) Наконец-то получил удовольствие. Утлерюгенд встретился с норм командой и хряпнулся, т.е. Показал свой реальный уровень. Чой-та быдлище уже не торжествует)))