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23:00, 25 июня 2018

Соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу будет сборная Испании

Матч пройдет 12 июля в Лужниках. Португалия же будет играть с Уругваем. Команда Криштиану Роналду сыграла сегодня вничью с командой Ирана – 1:1. Матч третьего тура группового этапа чемпионата прошел в  Саранске. В другой встрече, в Калининграде, Испания сыграла вничью с Марокко – 2:2.

Комментарии

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serge_moro 25 июня 2018 | 23:04

Испания-Россия 5-1

igorrrpadlowitchs 25 июня 2018 | 23:13

serge_moro: будя,- поигрались с детским садом арабским , таперача получают по полной! А сколько было победного визга!

patrikk_1 25 июня 2018 | 23:21

Соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу будет сборная Испании...

Не робейте ребята. Всё у вас получится.

danko_shwabra 25 июня 2018 | 23:23

patrikk_1: ну а где наша стараямрась1 спец в футболах?

tank_man 26 июня 2018 | 00:07

danko_shwabra: в зеркало посмотри пипискин, ты здесь м р а с ь

lager23 26 июня 2018 | 00:12

danko_shwabra:
Сидят в кустах медведь и Свинжа, оправляются. Разговаривают между прочим… Медведь говорит: — Слушай Свинжа, у тебя дерьмо к шерсти пристает? — Нет. — Слушай, дай—ка я тогда тобой задницу вытру!

sandro_007 25 июня 2018 | 23:24

patrikk_1:
15 июля финал, а Эхо 1/8 ставит на двенадцатое. Акулы пера. Дома и стены помогают. Прорвемся.

danko_shwabra 25 июня 2018 | 23:25

sandro_007: 1 июля. Ни как не 12. Коклы уже стираются вместе со староймразью1.

hammiak 25 июня 2018 | 23:27

patrikk_1: я им передал, говорят, спасибо, но вся команда уже свои деньги поставила на Испанию, говорят, если чо, не так обидно будет)

honduras_na_colime 25 июня 2018 | 23:35

patrikk_1: //Не робейте ребята. Всё у вас получится. //
Таки да, удило, они обоsрутся без всякой робости, просто по давно выработанному рефлексу..

sandro_007: //Дома и стены помогают. Прорвемся. //
Дома вам уже помогла купленная говногруппа и так же купленные арабы, для которых деньги стоят явно выше футбола.
Ну, а под Испанию ваши }|{опоногие попадут, как под электричку.
Говоря проще, прорыв будет в задницу.
Готовь боярку для нажраться с горя.

nelibermot20 25 июня 2018 | 23:56

Испанцы чудом избежали поражения от мароканцев, России надо побеждать

tank_man 26 июня 2018 | 00:04

patrikk_1: это понятно,ольгинские встанут отсасывать в очередь, испанцы просто истощатся)))

vinibi_ 25 июня 2018 | 23:26

igorrrpadlowitchs: Справедливости ради Испания тоже не та,что раньше-еле ничью у Марокко вырвали!!!

igorrrpadlowitchs 25 июня 2018 | 23:32

vinibi_: испанцы , моё мнение, сами выбрали россиян, поэтому и таскали кота за яйца с марокканцами!Чтобы в 1/4 не попасть на бразильцев или немцев!

serge_moro 25 июня 2018 | 23:29

igorrrpadlowitchs: Мастера кожаного мяча из Уругвая дали отличный мастер-класс кандидатам в мастера сборной России. Неистовый,бешеный раж,который накрыл страну по всем госканалам ,опустил заслуженно слабую команду на землю.

Усы надежды трансформировались в тень безысходной лысины диктатора ,который из всего пытается сделать праздник надутого,искусственного патриотизма.

Радость перешла на боль со счетом 3-0 . Уже не имеет значения с кем россияне встретятся в 1/8 ,они проиграют любым мастерам в честной борьбе .Кандидаты в мастера могут только выиграть у перворазрядников или слабых кандидатов. С мастерами игра будет в одни ворота,в ворота кандитатов.Путин под 2 победы провел свои воровские схемы в виде НДС 20 % и пенсионную реформу. Воры с задачей справились. Команда Черчесова также справилась с задачей -из самой слабой группы они впервые за 32 года вышли в плей-офф.

Сегодня практически чемпионат по футболу для команды России закончился. Или есть еще кто-то ,кто верит ,что россияне смогут выиграть у сильных мастеров Испании или Португалии ?

katrion 26 июня 2018 | 00:02

serge_moro: "Усы надежды трансформировались в тень безысходной лысины диктатора ,который из всего пытается сделать праздник надутого,искусственного патриотизма. "
))))!!!!! Класс)

neyexo 25 июня 2018 | 23:44

igorrrpadlowitchs:
представьте себе, что можно выбрать соперника. Кого выбрать?

ku111ku 25 июня 2018 | 23:59

igorrrpadlowitchs: Прощай немытая Россия...

gordy 25 июня 2018 | 23:15

Наши ставили цель выйти из группы. Вышли. Это всё.

mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 23:20

serge_moro: РФ нее сможет забить. Разве что с пенальти, хотя и это не факт, наши лучшие бомбардиры умудряются не попасть в створ ворот даже с очень близкого расстояния, что Дзюба сегодня и продемонстрировал.

proxozhij 25 июня 2018 | 23:58

serge_moro: Испания-Россия 1-2

deir_ez_zor 25 июня 2018 | 23:06

Это был настоящий футбол. И скорый капут российской сборной, на этом чемпионате.

tom_tom 25 июня 2018 | 23:51

В соседней квартире живет мужик, который постоянно играет в World of Tanks. Он так яростно орет «Е*АНЫ В РОТ, ЧТО ЗА Х*ЙНЯ», «ДА ЧТО ЖЕ Б*ЯТЬ Я ТВОРЮ...» и прочее, что из окна слышно у меня.

Теперь я представляю, что там Дзюба.

ts 25 июня 2018 | 23:12

Фанфары заранее охрипли...

(комментарий скрыт)

sempai 25 июня 2018 | 23:14

Хорошо хоть не 16 июля...))) Исправьте...

solonko 25 июня 2018 | 23:14

Арабы кончились, пошли русофобы. Страшные и циничные.

blahovdav 25 июня 2018 | 23:16

Я Нострадамус? Кучка ленивых бесталанных рашкованских тюфяков меня не подвела...

hammiak 25 июня 2018 | 23:19

губерниев щас заявил испанцу в пидараче: "Нам с вами повезло, потому что мы выиграем")

viktorova 25 июня 2018 | 23:20

Португалия - Уругвай, надеюсь, будет захватывающая игра.

virgenu 25 июня 2018 | 23:21

Вот и начнут журналюги топтать Черчесова, виновника всех наших побед. А запевалой будет патриот Мутко. К бабке не ходи!!! Испания не Египет, тут России ничего хорошего не светит-увы.....

mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 23:24


Берите выше!
Россия стала соперником всего цивилизованного мира.
Посмотрим кто кого!

(комментарий скрыт)

pr22000 25 июня 2018 | 23:35

Опять повезло! Испанцы почти случайно не проиграли Марокканцем.

santathefrosr 25 июня 2018 | 23:36

Удачи нашим в игре против испанцев!

android8835 25 июня 2018 | 23:40

может сразу 15-го в финале? когда уволите своих рукожопых редакторов?

hammiak 25 июня 2018 | 23:46

Друзья, отвлекитесь уже от ногомяча!
Возник интересный вопрос, почему у Уругвая почти вся сборная красавчики, а у наших почти все страшные?

neyexo 25 июня 2018 | 23:46

Вероятность результата по гуглу:
Испания 59%
Россия 15%
Ничья 26%

solonko 25 июня 2018 | 23:50

neyexo: Гугл вам льстит.

neyexo 26 июня 2018 | 00:06

solonko: а что? один из шести - неплохо!

oneoretwo 25 июня 2018 | 23:54

... зато на перелеты домой тратиться не надо...

anatolii50 25 июня 2018 | 23:54

Разорвём как Уругвай!!!!

addi 25 июня 2018 | 23:57

Вальяжность присуща нашим гаишникам, но не команде Испании(1 тайм). Жаль, что
марокканцы не попали в группу "А"....

proxozhij 26 июня 2018 | 00:00

Мужики, вы до сих пор не поняли, что чемпионат был затеян в России с единственной целью — сделать Россию чемпионом мира.
Ну и тупы-ые... (С)

koshkaedu 26 июня 2018 | 00:02

Россия специально проиграла Уругваю, чтобы сохранить силы на Испанию.
Сегодня после триумфальных побед с разгромный счётом над С. Аравией и
Салахом шансы России выглядят намного предпочтительнее чем у Испании,
которая с трудом одолела Марокко 2 : 2 (этого матча я не видел).

Россия! Россия! Россия!

vitaminoz 26 июня 2018 | 00:10

koshkaedu: в 1/8 против Испании шансов нет от слова вообще.

tank_man 26 июня 2018 | 00:02

Какая боль, какая боль, Испания - Россия 8-0)))) Наконец-то получил удовольствие. Утлерюгенд встретился с норм командой и хряпнулся, т.е. Показал свой реальный уровень. Чой-та быдлище уже не торжествует)))

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