Соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу будет сборная Испании...

Матч пройдет 12 июля в Лужниках. Португалия же будет играть с Уругваем. Команда Криштиану Роналду сыграла сегодня вничью с командой Ирана – 1:1. Матч третьего тура группового этапа чемпионата прошел в Саранске. В другой встрече, в Калининграде, Испания сыграла вничью с Марокко – 2:2.