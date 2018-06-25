Сборная Португалии ведет в матче с Ираном со счетом 1:0
В Саранске проходит игра третьего тура группового этапа чемпионата мира. В другой встрече, в Калининграде, где встречаются Испания и Марокко, пока ничья – 1:1. И там и там идет второй тайм.
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В Саранске проходит игра третьего тура группового этапа чемпионата мира. В другой встрече, в Калининграде, где встречаются Испания и Марокко, пока ничья – 1:1. И там и там идет второй тайм.
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