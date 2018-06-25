Посылку с ядом нашли в отделе «Почты России» в Калининграде
Коробка с неизвестной химической жидкостью разбилась во время погрузки на транспортную ленту. Специалисты зафиксировали нарушение допустимой концентрации хлора в воздухе в 10 раз, — пишет местное издание «Клопс». На посылке есть пометка «до востребования». Ее отправили из Москвы с несуществующего адреса, однако получатель утверждает, что это был заказ на жидкость для приготовления мыла.
Комментарии1
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askol2016 25 июня 2018 | 23:12
Это обычная регулярная посылка Путина своему другу Асаду. Для борьбы с оппозицией.