Посылку с ядом нашли в отделе «Почты России» в Калининграде

Коробка с неизвестной химической жидкостью разбилась во время погрузки на транспортную ленту. Специалисты зафиксировали нарушение допустимой концентрации хлора в воздухе в 10 раз, — пишет местное издание «Клопс». На посылке есть пометка «до востребования». Ее отправили из Москвы с несуществующего адреса, однако получатель утверждает, что это был заказ на жидкость для приготовления мыла.