Московская полиция проверяет сообщения о сексуальном насилии в отношении гражданки ФРГ в центре Москвы
Инцидент произошел у памятника Пушкину рано утром, — рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. В полицию обратилась пострадавшая, которая добавила, что неизвестные также избили ее.
Комментарии5
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kottigr1 25 июня 2018 | 22:37
Европейцы должны всегда остерегаться приезжая в большой аул под названием Москва.. Здесь азиатская дикость не редкость..
ukrodupa404 25 июня 2018 | 22:38
Выпила водку ,береги пилотку .
Пьяная баба ,звезде не хозяйка .
andreyoo 25 июня 2018 | 22:46
Чё, всего одну? В Кельне-то арабоарийцы повеселее были.
mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 22:57
Если групповое нападение, значит 100% чурки. И ограбили наверняка.
vinibi_ 25 июня 2018 | 23:02
mozhem_povtorit: Не удивительно в России с-азиатов уже больше чем коренных жителей!!!