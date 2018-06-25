Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей...

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка организации и проведения митинга после акции протеста 5 мая, сообщают соратники активиста. Ранее на 150 тысяч рублей штрафовали за подобную акцию координатора мурманского штаба политика Виолетту Грудину. В начале мая в десятках российских городов прошли протестные митинги и шествия в преддверии инаугурации Владимира Путина. За участие в несогласованных мероприятиях по всей стране были задержаны около 1600 человек.