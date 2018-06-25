Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей
Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка организации и проведения митинга после акции протеста 5 мая, сообщают соратники активиста. Ранее на 150 тысяч рублей штрафовали за подобную акцию координатора мурманского штаба политика Виолетту Грудину. В начале мая в десятках российских городов прошли протестные митинги и шествия в преддверии инаугурации Владимира Путина. За участие в несогласованных мероприятиях по всей стране были задержаны около 1600 человек.
Комментарии7
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ukrodupa404 25 июня 2018 | 22:34
А ну ка хомячье ,быренько сбросились борцуну !)
patrikk_1 25 июня 2018 | 22:44
Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей...
Штраф и только, сечь розгами не будут? На месте судьи я бы высек эту русофобскую мразь.
filosof64 25 июня 2018 | 23:43
patrikk_1: на месте себя отсоси у себя... слабо? ну и заткнись
filosof64 25 июня 2018 | 23:45
ukrodupa404: ukzalupa с руками попадающими в буквы, это полная ЖЕПА
virgenu 25 июня 2018 | 23:31
Чего то мало оштрафовали, надо хоть близко к воровству путинцев из бюджета- хоть миллиарда два, что ли.
fresh_breeze 25 июня 2018 | 23:54
Если этот Волков идейный борец с режимом, заплатит из своего кармана.
Ну, а если он, как говаривал О. Бендер, "идейный борец за денежные знаки" (разве бывают такие среди оппозиции?), то интересно, кому он принесёт то постановление суда, чтобы ему возместили убытки.
trans 26 июня 2018 | 00:04
Зато казакам, избивавшим людей на митинге, присудил штраф в размере одна тысяча рублей. Вот такие путинские суды...