Правоохранительные органы в Армении предъявили обвинения бывшему начальнику охраны экс-президента Сержа Саргсяна

Генерал-майор Вачаган Казарян проходит по делу о незаконном обогащении и фальсификации финансовых деклараций. Сегодня его задержали. Казарян был освобожден от должности первого заместителя Государственной службы охраны в мае, после ухода Саргсяна с поста премьер-министра. Он считается одним из самых приближенных людей бывшего президента Армении. Ранее также сообщалось о задержании брата Саргсяна. Его подозревали в незаконном хранении оружия. Позже Александра Саргсяна отпустили.