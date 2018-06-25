Правоохранительные органы в Армении предъявили обвинения бывшему начальнику охраны экс-президента Сержа Саргсяна
Генерал-майор Вачаган Казарян проходит по делу о незаконном обогащении и фальсификации финансовых деклараций. Сегодня его задержали. Казарян был освобожден от должности первого заместителя Государственной службы охраны в мае, после ухода Саргсяна с поста премьер-министра. Он считается одним из самых приближенных людей бывшего президента Армении. Ранее также сообщалось о задержании брата Саргсяна. Его подозревали в незаконном хранении оружия. Позже Александра Саргсяна отпустили.
Комментарии1
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oneoretwo 26 июня 2018 | 00:00
...не далекая судьба озерного кооператива со товарищи...