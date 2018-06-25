Международная федерация футбола начала расследование инцидентов на матче между сборными Германии и Швеции
Ранее в команде Швеции пожаловались на неприличные жесты представителей тренерского штаба немцев. Расследование началось, несмотря на официальные извинения сборной Германии, — передает Рейтер. В субботу подопечные Иоахима Лева обыграли шведов со счетом 2:1.
Комментарии1
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sjuzanna 25 июня 2018 | 22:28
ЭХО опять обросло рекламными картинками. Деньги зарабатывает?