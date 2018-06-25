В Госдуму внесли законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс
Тюремный срок за «лайки» и «репосты» – жестокая и бесчеловечная мера. Об этом «Эху Москвы» сказал автор инициативы, писатель и депутат Сергей Шаргунов.
Сергей Шаргунов добавил, что в ближайшее время планирует объявить список людей, которых преследуют по надуманным обвинениям. Таким образом депутат надеется привлечь реальную власть к диалогу.
Комментарии4
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bozk 25 июня 2018 | 22:19
Лучше вообще отменить
ppvngavr 25 июня 2018 | 22:20
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
peresvet73 25 июня 2018 | 22:20
А что, Шаргунов полагает, что за лайки и репосты вообше-то надо преследовать и наказывать?!
ppvngavr 25 июня 2018 | 22:27
"Тюремный срок за «лайки» и «репосты» – жестокая и бесчеловечная мера. Об этом «Эху Москвы» сказал автор инициативы, писатель и депутат Сергей Шаргунов.
Сергей Шаргунов добавил, что в ближайшее время планирует объявить список людей, которых преследуют по надуманным обвинениям. Таким образом депутат надеется привлечь реальную власть к диалогу."
Привлечь надо не к диалогу, а к уголовной ответственности. Только тогда будет толк и диалог!