Смольный все-таки отказался согласовывать акцию против повышения пенсионного возраста
Ранее её организаторам — коммунистам выдали разрешение, на митинг Овсянниковском саду. Спустя несколько дней городское правительство передумало, рассказала «Эху Москвы» лидер фракции КПРФ в Петербургском заксобрании Ольга Ходунова.
Митинг против пенсионной реформы планировался в эту среду. К нему собирались присоединиться другие оппозиционеры.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trans 25 июня 2018 | 22:07
У нас Конституция так, для бутофории, все решают путинские чинуши.
malanoff 25 июня 2018 | 22:23
trans: Смольный видимо держался до конца , пока Они ему его не показали.
asokol 25 июня 2018 | 22:28
Скажите пожалуйста, чем, кроме букв, отказ в согласовании отличается от запрета, не предусмотренного действующей Конституцией?
j_partizan 25 июня 2018 | 22:18
Тем разрушительнее будут последствия народного восстания и тем суровее будут приговоры преступникам, находящимся у власти.
viktorova 25 июня 2018 | 22:25
Испугались. После провального матча, анестезия перестала действовать.