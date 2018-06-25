Смольный все-таки отказался согласовывать акцию против повышения пенсионного возраста

Ранее её организаторам — коммунистам выдали разрешение, на митинг Овсянниковском саду. Спустя несколько дней городское правительство передумало, рассказала «Эху Москвы» лидер фракции КПРФ в Петербургском заксобрании Ольга Ходунова.

Митинг против пенсионной реформы планировался в эту среду. К нему собирались присоединиться другие оппозиционеры.