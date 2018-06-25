В Варшаве готовятся убрать памятник Благодарности Красной армии
Монумент регулярно становится мишенью вандалов.
Судьбу памятника Благодарности советской армии должен определить Музей польской истории – пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение, размещенное на официальном информационном портале города. После того как будет принято соответствующее решение, монумент будет демонтирован и перейдет в собрание самого музея. Мемориал была установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы в сентябре 1946 года, в память о красноармейцах, погибших в боях за этот район польской столицы.
Вандалы неоднократно откалывали от монумента фрагменты и наносили на него оскорбительные надписи.
Памятник может повторить судьбу нескольких десятков мемориалов, демонтированных в Польше в рамках закона о декоммунизации. Документ был принят в прошлом году и предусматривает снос мемориалов, «символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй».
Эксперты польского Института национальной памяти считают, что в рамках закона в стране должны быть снесены более двухсот монументов Красной армии.
Комментарии11
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nemez1 25 июня 2018 | 22:09
нет благодарности - и памятник не нужен, зачем лицемерить.
minerr 25 июня 2018 | 22:09
Свято место пусто не бывает - вместо него просто просится памятник "Благодарности освободителям из УПА".
kolian1975_5 25 июня 2018 | 22:09
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!
ОККУПАНТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯМИ!!!!
kanym 25 июня 2018 | 22:15
Просто мы никогда не думали, почему нас стали так ненавидеть. Может сами виноваты? Но нет, мы с понтами и лучше всех. Пока ,мразь, управляющая государством нами поддерживается, мы будем так жить. Здесь нет ничего нового. Мразь должна сгинуть, а здесь наши хотелки или желания, считайте, как можете должны быть во главу угла..
glebbalbesov 25 июня 2018 | 22:21
kanym: Ахаха.. типа уйдет Путин и нас все сразу полюбят...вы чем таким свои мозги размягчаете???? Поляки Россию будут ненавидеть всегда. Зависть она такая....все у соседа лучше и больше...одно время тесно общался с дальнобойщиками ищ Европы, я хз что им Польша сделала, но почему то все ненавидели пшеков...пытался выяснить причину, говорят что просто сами поляки считают себя выше всех, а остальные насрано....
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 22:24
glebbalbesov: Что же в России лучше и больше, чем в Польше? Чему завидовать? Живут они почище и побогаче россиян.
kunst54 25 июня 2018 | 22:18
Постаралась советская власть оставить о себе такую ненавистную память.
ukrodupa404 25 июня 2018 | 22:20
Ну я думаю что каменюга на месте где шлепнулся леха качинский и еще 95 пьяных поленьев в самолете ,тоже долго не простоит !)))
jblack2 25 июня 2018 | 22:29
Лакей, убежавший на услужение к новому хозяину, вряд ли будет проявлять благодарность и уважение к прежнему.
Польша как и нынешняя Украина тому яркий пример...
kottigr1 25 июня 2018 | 22:33
jblack2: Такой свободный человечище как Вы, уже начали собирать бесплатный валежник, пока Путин разрешает Вам это делать .. ?
sacranus 25 июня 2018 | 22:32
Памятник нужно переносить на воинское кладбище. А "благодарности" от поляков за Катынь, за оккупационное правительство Б.Берута, за все последующие коммунистические правительства, за террор, за уничтожение героев Армии Крайовой, за убийства священников, за репрессии против профсоюзного движения ит.д. и т.д. - можно сто тысяч лет дожидаться...