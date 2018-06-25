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22:02, 25 июня 2018

В Варшаве готовятся убрать памятник Благодарности Красной армии

Монумент регулярно становится мишенью вандалов.

Судьбу памятника Благодарности советской армии должен определить Музей польской истории – пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение, размещенное на официальном информационном портале города. После того как будет принято соответствующее решение, монумент будет демонтирован и перейдет в собрание самого музея. Мемориал была установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы в сентябре 1946 года, в память о красноармейцах, погибших в боях за этот район польской столицы.

Вандалы неоднократно откалывали от монумента фрагменты и наносили на него оскорбительные надписи.
Памятник может повторить судьбу нескольких десятков мемориалов, демонтированных в Польше в рамках закона о декоммунизации. Документ был принят в прошлом году и предусматривает снос мемориалов, «символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй».

Эксперты польского Института национальной памяти считают, что в рамках закона в стране должны быть снесены более двухсот монументов Красной армии.

Комментарии

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nemez1 25 июня 2018 | 22:09

нет благодарности - и памятник не нужен, зачем лицемерить.

minerr 25 июня 2018 | 22:09

Свято место пусто не бывает - вместо него просто просится памятник "Благодарности освободителям из УПА".

kolian1975_5 25 июня 2018 | 22:09

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!
ОККУПАНТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯМИ!!!!

kanym 25 июня 2018 | 22:15

Просто мы никогда не думали, почему нас стали так ненавидеть. Может сами виноваты? Но нет, мы с понтами и лучше всех. Пока ,мразь, управляющая государством нами поддерживается, мы будем так жить. Здесь нет ничего нового. Мразь должна сгинуть, а здесь наши хотелки или желания, считайте, как можете должны быть во главу угла..

glebbalbesov 25 июня 2018 | 22:21

kanym: Ахаха.. типа уйдет Путин и нас все сразу полюбят...вы чем таким свои мозги размягчаете???? Поляки Россию будут ненавидеть всегда. Зависть она такая....все у соседа лучше и больше...одно время тесно общался с дальнобойщиками ищ Европы, я хз что им Польша сделала, но почему то все ненавидели пшеков...пытался выяснить причину, говорят что просто сами поляки считают себя выше всех, а остальные насрано....

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 22:24

glebbalbesov: Что же в России лучше и больше, чем в Польше? Чему завидовать? Живут они почище и побогаче россиян.

kunst54 25 июня 2018 | 22:18

Постаралась советская власть оставить о себе такую ненавистную память.

ukrodupa404 25 июня 2018 | 22:20

Ну я думаю что каменюга на месте где шлепнулся леха качинский и еще 95 пьяных поленьев в самолете ,тоже долго не простоит !)))

jblack2 25 июня 2018 | 22:29

Лакей, убежавший на услужение к новому хозяину, вряд ли будет проявлять благодарность и уважение к прежнему.
Польша как и нынешняя Украина тому яркий пример...

kottigr1 25 июня 2018 | 22:33

jblack2: Такой свободный человечище как Вы, уже начали собирать бесплатный валежник, пока Путин разрешает Вам это делать .. ?

sacranus 25 июня 2018 | 22:32

Памятник нужно переносить на воинское кладбище. А "благодарности" от поляков за Катынь, за оккупационное правительство Б.Берута, за все последующие коммунистические правительства, за террор, за уничтожение героев Армии Крайовой, за убийства священников, за репрессии против профсоюзного движения ит.д. и т.д. - можно сто тысяч лет дожидаться...

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