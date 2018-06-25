В Варшаве готовятся убрать памятник Благодарности Красной армии

Монумент регулярно становится мишенью вандалов.

Судьбу памятника Благодарности советской армии должен определить Музей польской истории – пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение, размещенное на официальном информационном портале города. После того как будет принято соответствующее решение, монумент будет демонтирован и перейдет в собрание самого музея. Мемориал была установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы в сентябре 1946 года, в память о красноармейцах, погибших в боях за этот район польской столицы.

Вандалы неоднократно откалывали от монумента фрагменты и наносили на него оскорбительные надписи.

Памятник может повторить судьбу нескольких десятков мемориалов, демонтированных в Польше в рамках закона о декоммунизации. Документ был принят в прошлом году и предусматривает снос мемориалов, «символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй».

Эксперты польского Института национальной памяти считают, что в рамках закона в стране должны быть снесены более двухсот монументов Красной армии.