Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан считает, что стала частью чьей-то игры
Она добавила, что не имеет претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово». Член правления «Интер РАО» полагает, что кампания против нее готовилась еще до ее ареста, — рассказала «Эху Москвы» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.
Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, в руководстве «Интер РАО» уже подобрали замену Цуркан. Этот вопрос будет рассматриваться на совете директоров в четверг. Сообщалось, что женщину подозревают в сотрудничестве с румынской разведкой. Источник РИА Новостей сказал сегодня, что в деле может фигурировать передача данных о турецкой АЭС, в строительстве которой участвует Россия.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 22:04
Вид президента России ассоциируется с крысой. Почему так?
danko_shwabra 25 июня 2018 | 22:09
pyco_mypucmo: а твой с кокломрасью. Почему?
patrikk_1 25 июня 2018 | 22:23
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан считает, что стала частью чьей-то игры...
Идёт Большая игра, между Россией и Британией.
kamen_12 25 июня 2018 | 22:26
Мордор, голодовать надо! Всех молдаво-румынских политзаключёных на свободу!
nehoroshiy 25 июня 2018 | 22:33
Никогда не слыхал о румынской разведке. Хотят тоже атом расщеплять.