Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан считает, что стала частью чьей-то игры...

Она добавила, что не имеет претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово». Член правления «Интер РАО» полагает, что кампания против нее готовилась еще до ее ареста, — рассказала «Эху Москвы» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, в руководстве «Интер РАО» уже подобрали замену Цуркан. Этот вопрос будет рассматриваться на совете директоров в четверг. Сообщалось, что женщину подозревают в сотрудничестве с румынской разведкой. Источник РИА Новостей сказал сегодня, что в деле может фигурировать передача данных о турецкой АЭС, в строительстве которой участвует Россия.