Шаргунов: Законопроект о смягчении 282 статьи призван снизить градус «абсурда и маразма»

Один из авторов поправок об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что этот законопроект призван снизить градус «абсурда и маразма».

«Я исхожу из того, что не должно быть абсурда и маразма. И мне кажется, что важнейшее действие на пути преодоления абсурда и маразма – это, по крайней мере, переквалифицирование уголовки на административку, чтобы за постинги, репосты и лайки людям не давали реальную судимость, которая часто оборачивается реальной тюрьмой и зоной»,— сказал он.

С.Шаргунов отметил, что считает 282 статью УК РФ «избыточной» и выступает за ее полное упразднение, однако, по словам депутата, он предложил лишь смягчить ответственность, «исходя из реалистичности» возможной реализации инициативы.

«Я рассчитываю в ближайшее время огласить список людей, которые преследуются по совершенно надуманным и абсурдным поводам и предлогам. Я полагаю, что нужно постараться, привлекая действующих лиц исполнительной власти, организовать полномасштабный разговор о том, зачем вообще нужна такая статья», — добавил он.

Статья 282 УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы за высказывания, возбуждающие ненависть или вражду.