Сотрудники центра «Э» в Татарстане пришли к активисту движения «Открытая Россия» Дмитрию Егорову

Они предостерегли его от проведения публичных акций в неустановленных местах и попросили не распространять наклейки в поддержку голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, — передает «Радио Свобода». Кроме того, активист выступает против строительства мусоросжигательного завода недалеко от Казани.