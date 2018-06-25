Сотрудники центра «Э» в Татарстане пришли к активисту движения «Открытая Россия» Дмитрию Егорову
Они предостерегли его от проведения публичных акций в неустановленных местах и попросили не распространять наклейки в поддержку голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, — передает «Радио Свобода». Кроме того, активист выступает против строительства мусоросжигательного завода недалеко от Казани.
Комментарии4
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pons 25 июня 2018 | 21:43
а теми, кто нарушает конституционные права граждан, какой центр занимается?
sborisych 25 июня 2018 | 22:08
pons:
Это случится (будет) потом..
prusol 25 июня 2018 | 21:50
Я презираю некоторых членов этой "Открытой...", но то, что предпринимают сотрудники центра - это противозаконно: само предупреждение, понятие "неустановленных мест", препятствие не запрещённых действий, таких, как распространение наклеек, проникновение в жилище. Всё это противно, но самое главное - незаконно.
estamp 25 июня 2018 | 21:56
Дааа... мельчает Кровавая Гэбня! ... предупредили... попросили ... тьфу!
Этак хомячкам скоро надбавки за вредность срежут.