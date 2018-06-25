Авиакомпания «Аэрофлот» испытывает нехватку командиров воздушных судов

Это связано с уменьшением финансовой привлекательности профессии в России. Об этом «Эху Москвы» сказал член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев. По заявлению гендиректора «Аэрофлота», компании не хватает 61 человека на должность командира воздушного судна.