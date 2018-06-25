Авиакомпания «Аэрофлот» испытывает нехватку командиров воздушных судов
Это связано с уменьшением финансовой привлекательности профессии в России. Об этом «Эху Москвы» сказал член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев. По заявлению гендиректора «Аэрофлота», компании не хватает 61 человека на должность командира воздушного судна.
Комментарии5
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pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 21:39
Зато кандидатов в ихтамнеты в говнорашке переизбыток.
prusol 25 июня 2018 | 21:44
Удивительно, что это происходит в огромной стране, которая имеет собственные ВУЗы по подготовке таких кадров.
ramun 25 июня 2018 | 21:52
Возьмите шахтеров из лугандонии.Они там всем что хочешь управлять умеют,и танками,и ракетам.И они еще со своим самолетами,которые из шахт откопали сами прилетят.
kolegark 25 июня 2018 | 21:54
В России финансовой привлекательностью обладает только одна "профессия" - вора и жулика
aleks301177 25 июня 2018 | 22:16
Скорее бы уже что ли весь народ прозрел на то, что в реальности происходит в стране...просто жесть везде, а в провинции ЖОПА