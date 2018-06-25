Фейсбук собирается бороться с распространением недостоверных новостей во время выборов в Европарламент...

Они пройдут в следующем году. Компания обязуется удалять поддельные учетные записи и сотрудничать с избирательными комиссиями в Европе, — пишет «Файненшл Таймс». Социальная сеть уже наняла независимых экспертов. Они будут отслеживать фальшивые новости, а также ход предвыборного процесса.

В прошлом месяце в Европарламенте выступил глава Фейсбука Марк Цукерберг. Его пригласили после скандала вокруг британской компании «Кембридж Аналитика». Она, как сообщалось, завладела личными данными десятков миллионов пользователей Фейсбука и использовала их в продвижении политической рекламы.