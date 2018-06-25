Фейсбук собирается бороться с распространением недостоверных новостей во время выборов в Европарламент
Они пройдут в следующем году. Компания обязуется удалять поддельные учетные записи и сотрудничать с избирательными комиссиями в Европе, — пишет «Файненшл Таймс». Социальная сеть уже наняла независимых экспертов. Они будут отслеживать фальшивые новости, а также ход предвыборного процесса.
В прошлом месяце в Европарламенте выступил глава Фейсбука Марк Цукерберг. Его пригласили после скандала вокруг британской компании «Кембридж Аналитика». Она, как сообщалось, завладела личными данными десятков миллионов пользователей Фейсбука и использовала их в продвижении политической рекламы.
Комментарии3
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estamp 25 июня 2018 | 21:52
Хм! Интересно, а сам факт фильтрации Фейсбуком информации по воле Его Величества алгоритма и неких неведомых экспертов не является вмешательством в выборы, причем иностранным?
patrikk_1 25 июня 2018 | 21:55
Фейсбук собирается бороться с распространением недостоверных новостей во время выборов в Европарламент...
Как эта вороватая носатая мразь, смеет ещё рот рот открывать?
frauava17 25 июня 2018 | 22:25
Фейсбук уже не торт, конечно. Благодаря всяким патрикам )) Но банят они исключительно россиян, что характерно. Мой американский друг матерится ужасно на бывшую родинку - и ничего не происходит. Забавно. правда, ольки?