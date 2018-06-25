Бывший телохранитель Усамы бин Ладена получал в Германии пособие на себя и свою семью...

42-летнгео исламиста задержала полиция в минувшую пятницу. Власти ФРГ сейчас готовят его выдворение в Тунис. Он является гражданином этого государства.

Как пишет «Бильд», мужчина впервые прибыл в ФРГ еще в 97-м году. Постоянное пособие он получает последние 10 лет. Его семья получала по 1200 евро. Он был телохранителем одного из главных террористов в 1999-2000 годах.