Бывший телохранитель Усамы бин Ладена получал в Германии пособие на себя и свою семью
42-летнгео исламиста задержала полиция в минувшую пятницу. Власти ФРГ сейчас готовят его выдворение в Тунис. Он является гражданином этого государства.
Как пишет «Бильд», мужчина впервые прибыл в ФРГ еще в 97-м году. Постоянное пособие он получает последние 10 лет. Его семья получала по 1200 евро. Он был телохранителем одного из главных террористов в 1999-2000 годах.
Комментарии7
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patrikk_1 25 июня 2018 | 21:40
Бывший телохранитель Усамы бин Ладена получал в Германии пособие на себя и свою семью...
А что не так, или раз телохранитель Усамы, то не беженец? Любой человек жаждущий свободы и благополучной жизни на 1200 евро в месяц, должен иметь право жить в Евросоюзе.
captainobvious 25 июня 2018 | 21:44
немцы начали зачищать агентов ЦРУ? какой коварный удар в спину Трампу!...
gregor 25 июня 2018 | 21:50
Европа спятила .
suren_112 25 июня 2018 | 22:03
gregor:
Европа ослабла до предела. Россия кстати сможет защитить Европу в военном отношении более эффективно, нежели США. Пусть США защищают Кубу, Гватемалу и Гондурас.
twenty_two 25 июня 2018 | 22:07
suren_112: Россия кстати сможет защитить Европу в военном отношении
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От кого защитить, от себя?
minerr 25 июня 2018 | 22:13
twenty_two: От новых Наполеонов и Гитлеров. Оба они были европейцы и оба раза именно Россия Европу от них и защитила.
jblack2 25 июня 2018 | 21:57
А между прочим, авторитетными радикальными исламистскими проповедниками в Европе признаётся джихадом проживание на пособие страны враждебной в идеологическом отношении.
Одни могут подрывать устои, бегая с автоматом, а другим финансово ослабляют сытую Европу, проживая за её счёт...