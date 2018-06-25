Еще два матча Чемпионата мира по футболу начинаются в эти минуты в Калининграде и Саранске

В столице Мордовии встречаются Иран и Португалия, а в Калининграде Испания и Марокко.

Ранее сегодня сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3. Это первое поражение подопечных Станислава Черчесова на турнире. Саудовская Аравия в Волгограде обыграла Египет со счетом 2:1.