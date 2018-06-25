Еще два матча Чемпионата мира по футболу начинаются в эти минуты в Калининграде и Саранске
В столице Мордовии встречаются Иран и Португалия, а в Калининграде Испания и Марокко.
Ранее сегодня сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3. Это первое поражение подопечных Станислава Черчесова на турнире. Саудовская Аравия в Волгограде обыграла Египет со счетом 2:1.
Комментарии2
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serge_moro 25 июня 2018 | 21:11
Мастера кожаного мяча из Уругвая дали отличный мастер-класс кандидатам в мастера сборной России. Неистовый,бешеный раж,который накрыл страну по всем госканалам ,опустил заслуженно слабую команду на землю.
Усы надежды трансформировались в тень безысходной лысины диктатора ,который из всего пытается сделать праздник надутого,искусственного патриотизма.
Радость перешла на боль со счетом 3-0 . Уже не имеет значения с кем россияне встретятся в 1/8 ,они проиграют любым мастерам в честной борьбе .Кандидаты в мастера могут только выиграть у перворазрядников или слабых кандидатов. С мастерами игра будет в одни ворота,в ворота кандитатов.Путин под 2 победы провел свои воровские схемы в виде НДС 20 % и пенсионную реформу. Воры с задачей справились. Команда Черчесова также справилась с задачей -из самой слабой группы они впервые за 32 года вышли в плей-офф.
Сегодня практически чемпионат по футболу для команды России закончился. Или есть еще кто-то ,кто верит ,что россияне смогут выиграть у сильных мастеров Испании или Португалии ?
fig_vvam 25 июня 2018 | 21:22
serge_moro: Ирану сегодня надо у Португалии выигрывать, Надо мулл спасать, а то дома совсем плохо.
Хотя на Эхе этой новости нет.
Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"
Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"
Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"
В Иране набирают силу акции протеста, вызванные резким падением курса национальной валюты и ухудшением экономической ситуации в стране. К недовольству ценами добавляются политические лозунги, участники протестов требуют от правительства уйти в отставку.
Акции протеста начались днем ранее, когда на неофициальном рынке курс национальной валюты упал до рекордно низкого уровня - 87.000 риалов за доллар. На улицы вышли торговцы мобильными телефонами и электроникой, требуя от правительства срочных мер по укреплению внутреннего рынка.
В понедельник, 25 июня, в акциях протеста в Тегеране принимают участие не менее двух миллионов человек. Колонна демонстрантов по центральной улице города проследовала к парламенту, призывая полицию поддержать народ.
Первая стычка между манифестантами и полицией произошла возле здания парламента, где силовики для разгона толпы применили слезоточивый газ.
В социальных сетях под тегом #IranProtests публикуются сообщения о происходящем в Тегеране. На одном из видео участники митинга жгут автомобильные шины и скандируют: "Смерть Хаменеи!"
Вышедшие на улицы требуют от правительства Ирана прекратить вмешательство во внутренние дела Сирии, Ливана, а также Палестины, они скандируют: "Я живу не в Газе, не в Ливане, я живу - в Иране".