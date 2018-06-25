Украинские полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата
У мужчины незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники, — рассказали в Главном управлении полиции Киева.
Несколько часов назад в центре города двое неизвестных насильно усадили потерпевшего в автомобиль темного цвета и скрылись с места происшествия. Как полагают в правоохранительных органах, злоумышленники хотели получить выкуп.
Комментарии7
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kara 25 июня 2018 | 21:05
Бабченко-версия для Европы?
mymymy 25 июня 2018 | 21:29
kara: Тю, это просто киевские полицейские похитили из-за выкупа, но потом вышестоящие киевские полицейские отбили.
Киевская полиция - она теперь такая, хлеще всяких бандюганов дачи обворовывает и заложников берет.
vladimir1_57 25 июня 2018 | 21:12
В недоразумении скоро поезда будут грабить
boseal 25 июня 2018 | 21:14
Сейчас с ним работают оперативники/// Пытаясь убедить потерпевшего, что похитители были русскими, так как говорили на русском, а контролировала их вездесущая "рука кремля".
mavviomi 25 июня 2018 | 21:20
boseal: а какое кацапам дело до "русских"? В ООН уже зарегистрирована страна по имени "Русь"?
boseal 25 июня 2018 | 21:27
mavviomi: О как! Украинец называет себя русским? А это по тамошним вашим "отбитым понятиям" не "западло" ли, друг мой?
P.S. Из Киевской Руси родились русские княжества, которые после и стали называться Россией, а вот такое понятие как Украина появилось позже, так что гордитесь тем, что Вы, мой друг, представитель уникальной нации - Украины, про которую я бы сказал так - и явилась она с неоткуда, и уйдет она в никуда...
mymymy 25 июня 2018 | 21:32
mavviomi: йес, ит из. Руссьан Федерейшн называется. См. список стран ООН. В слове Руссьан как раз корень Русь.