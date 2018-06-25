Украинские полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

У мужчины незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники, — рассказали в Главном управлении полиции Киева.

Несколько часов назад в центре города двое неизвестных насильно усадили потерпевшего в автомобиль темного цвета и скрылись с места происшествия. Как полагают в правоохранительных органах, злоумышленники хотели получить выкуп.