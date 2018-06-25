Координатора штаба Алексея Навального в Мурманске оштрафовали на 150 тысяч рублей

Виолетту Грудину наказали за акцию 5-го мая. Тогда в разных российских городах проходили митинги и шествия под общим лозунгом «Он нам не царь». Они были приурочены к инаугурации Владимира Путина. В большинстве городов акции были несогласованными. Грудина, как передает «Интерфакс», утверждает, что полиция проводит в отношении нее проверку по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка проведения митинга или шествия.