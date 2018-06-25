Координатора штаба Алексея Навального в Мурманске оштрафовали на 150 тысяч рублей
Виолетту Грудину наказали за акцию 5-го мая. Тогда в разных российских городах проходили митинги и шествия под общим лозунгом «Он нам не царь». Они были приурочены к инаугурации Владимира Путина. В большинстве городов акции были несогласованными. Грудина, как передает «Интерфакс», утверждает, что полиция проводит в отношении нее проверку по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка проведения митинга или шествия.
Комментарии7
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anemon 25 июня 2018 | 21:10
Путин, а ты дешь своим гражданам, пусть и оппозиционным, зарабвтывать такие деньги? Сволочь ты!
ukrodupa404 25 июня 2018 | 21:19
anemon: Что же вы так убиваетесь !?
Вы же так не убьетесь !)))
danko1 25 июня 2018 | 21:26
anemon: Погром в манеже и уничтожение ценных скульптур обошелся путинским холуям всего в 1 тысячу руб.
Невинная прогулка в защиту своих прав в соответствии с конституцией в сотню раз дороже.
Такой вот путинский суд и беззаконие полное.
parasuk_ 25 июня 2018 | 21:23
anemon: А навальный с тупых хомяков даже больше в месяц собирает и живет неплохо ;-)
nds 25 июня 2018 | 22:03
anemon: В путинской России штраф и должен быть не по карману, чтобы подавить сопротивление. Рецепт простой: используют все уязвимые места и методично в них бьют. Эффективность такого приема любой работник исправительного учреждения подтвердит. Отсутствие денег у жертвы произвола - всегда одно из наиболее уязвимых мест. Но насилие в этом случае выглядит респектабельней, чем угрозы членам семьи, увольнение с работы по звонку или физическая расправа.
nikolaydiko 25 июня 2018 | 21:31
Если говорить начистоту: Против Алексея Навального и его штабов из бесстрашной молодежи уже давно брошена вся президентская рать – ФСБ, Росгвардия с ОМОНом, МВД, Прокуратура, Следственный комитет, суд, контролируемые властью ТВ и другие СМИ и даже бандиты. Это явно свидетельствует об интеллектуальном, образовательном и нравственном бессилии, более того о страхе состарившегося Владимира Владимировича Путина перед его главным политическим оппонентом. При этом он, вполне очевидно, понимает, что в случае дискуссии на Федерадьном ТВ Навальный в три счета положит его на обе лопатки. А сегднешнее неправовое решение Симоновского суда в отношении Алексея Навального позорно! Стыдно за Президента РФ всё это видеть.
Николай ДИКО, юрист-международник (выпускник МГИМО 1951 года), кандидат экономических наук,яобщественный деятель. nsdiko@mail.ru
sasass 25 июня 2018 | 21:32
По крупному штрафуют одного Навального и его соратников , как-то все это не очень честно...