Совет директоров «Интер РАО» в четверг рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании

Об этом, как передает РИА Новости, говорится в анонсе заседания.

На прошлой неделе сообщалось об аресте по подозрению в шпионаже Карины Цуркан. Ряд изданий утверждал, что члена правления «Интер РАО» обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Цуркан руководит блоком трейдинга в компании.

В частности, вместо Карины Цуркан блок трейдинга возглавит Александра Панина. До недавнего времени она курировала в компании оптовый энергорынок, — говорят источники газеты. В то же время, отмечает газета, пока что Цуркан официально с должности не уволена.