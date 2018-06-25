Совет директоров «Интер РАО» в четверг рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании
Об этом, как передает РИА Новости, говорится в анонсе заседания.
На прошлой неделе сообщалось об аресте по подозрению в шпионаже Карины Цуркан. Ряд изданий утверждал, что члена правления «Интер РАО» обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Цуркан руководит блоком трейдинга в компании.
В частности, вместо Карины Цуркан блок трейдинга возглавит Александра Панина. До недавнего времени она курировала в компании оптовый энергорынок, — говорят источники газеты. В то же время, отмечает газета, пока что Цуркан официально с должности не уволена.
Комментарии4
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serge_moro 25 июня 2018 | 21:07
Мастера кожаного мяча из Уругвая дали отличный мастер-класс кандидатам в мастера сборной России. Неистовый,бешеный раж,который накрыл страну по всем госканалам ,опустил заслуженно слабую команду на землю.
Усы надежды трансформировались в тень безысходной лысины диктатора ,который из всего пытается сделать праздник надутого,искусственного патриотизма.
Радость перешла на боль со счетом 3-0 . Уже не имеет значения с кем россияне встретятся в 1/8 ,они проиграют любым мастерам в честной борьбе .Кандидаты в мастера могут только выиграть у перворазрядников или слабых кандидатов. С мастерами игра будет в одни ворота,в ворота кандитатов.Путин под 2 победы провел свои воровские схемы в виде НДС 20 % и пенсионную реформу. Воры с задачей справились. Команда Черчесова также справилась с задачей -из самой слабой группы они впервые за 32 года вышли в плей-офф.
Сегодня практически чемпионат по футболу для команды России закончился. Или есть еще кто-то ,кто верит ,что россияне смогут выиграть у сильных мастеров Испании или Португалии ?
pavel_svr 25 июня 2018 | 22:04
serge_moro:
// Сегодня практически чемпионат по футболу для команды России закончился. Или есть еще кто-то ,кто верит ,что россияне смогут выиграть у сильных мастеров Испании или Португалии ? //
Как-то не понятно написано. Как чемпионат для России закончился если предстоит ещё, как минимум одна игра (с Испанией или Португалией)?! Может ты надеешься, что она не состоится?
Игра будет интересная, я в этом не сомневаюсь.
fig_vvam 25 июня 2018 | 21:17
Совет директоров «Интер РАО» в четверг рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании
Вот для этого и арестовывали Цуркан.
Хлебные места нужно переделить и своих людей на них посадить.
А то бред про шпионах нам втюхивали.
sasass 25 июня 2018 | 21:35
Дележ рынка электроэнергии продолжается - Чубайс еще не все похерил...