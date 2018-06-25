Члены ОНК посетили в СИЗО задержанную по подозрению в шпионаже Цуркан

Члены Общественной наблюдательной комиссии в воскресенье посетили в СИЗО «Лефортово» члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, задержанную по подозрению в шпионаже. К.Цуркан не жаловалась на условия содержания и на отношение к ней сотрудников следственного изолятора, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ОНК города Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, К.Цуркан содержится в обычной двухместной камере с еще одной женщиной. Задержанная пожаловалась правозащитникам только на питание –К.Цуркан вегетарианка, а в СИЗО не предоставляют выбор блюд людям, которые не едят мясо. Кроме того, медики пока не разрешили родным передать ей витаминные комплексы, необходимые для поддержания организма.

«Держится она, я бы сказала, молодцом, но в какой-то момент так случилось, что у нее текли слезы, потому что, видимо, все-таки она испытала серьезный стресс и явно не ожидала всего того, что с ней может произойти», — рассказала правозащитница.

Как отметила Е.Меркачева, после разговора со своим адвокатом у К.Цуркан сложилось ощущение, что «против нее настроены все СМИ».

«Когда я стала ей возражать и говорить, что ее пока не признали виновной, и не все СМИ сразу бросились что-то плохое писать, она в это даже не совсем поверила», — рассказал Е.Меркачева.

Об аресте Карины Цуркан стало известно 19 июня. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в российских спецслужбах, она подозревается в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым и Донбасс.