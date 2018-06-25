Дисциплинарный комитет ФИФА наказал трех игроков швейцарской сборной
Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири оштрафовали на общую сумму 25 тысяч франков за неспортивное поведение. На прошлой неделе в матче с Сербией все трое отмечали забитые мячи в ворота противника, складывая из рук фигуру, которая напоминала орла на флаге Албании. Кроме того, Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой – Косова. Он и Джако являются выходцами из семей косовских албанцев.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Швейцарии.
Комментарии1
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clandestino 25 июня 2018 | 20:57
Бред какой-то. Ну хоть штраф не большой. А Шакири нужно, наконец, забирать в Ливерпуль. Хорошо бежит.