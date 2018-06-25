Дисциплинарный комитет ФИФА наказал трех игроков швейцарской сборной

Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири оштрафовали на общую сумму 25 тысяч франков за неспортивное поведение. На прошлой неделе в матче с Сербией все трое отмечали забитые мячи в ворота противника, складывая из рук фигуру, которая напоминала орла на флаге Албании. Кроме того, Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой – Косова. Он и Джако являются выходцами из семей косовских албанцев.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Швейцарии.